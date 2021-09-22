豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207），攜手嘻哈團體《頑童MJ116》，以「#我的100種可能」的精神，宣告與年輕世代站在同一陣線，透過熱血沸騰的視覺震撼影片，號召新世代一同跨越質疑，展現「#我的100種可能」。活動上線至今引發年輕族群的共鳴，在社群媒體上獲得廣大迴響，影片觀看數突破520萬次，並有破萬人共襄盛舉發文秀出自己的「#我的100種可能」。

當別人質疑：「你不可能」，是否還能抱著不認輸的精神？本次除了頑童MJ116的成員瘦子E.SO、小春Kenzy與大淵MUTA透過從被質疑到擁有一席之地的故事，分享他們的態度外，舉重女神郭婞淳也共同響應在社群發文「沒破世界紀錄？那就下次再來吧！這是我的100種可能。」，鞍馬王子李智凱則以「沒有任何不可能，相信自己！」在社群上展現一路走來永不放棄的精神，鼓勵為夢想而努力的人突破自我的無限可能！

和泰汽車指出，這個充滿變化與挑戰的時代下，許多人的計畫時而被迫暫緩、時而需要衝刺向前。此活動引起各領域追夢人的強烈共鳴，包含創作歌手、影像工作者、表演藝術家與創業家等，共同用大膽無畏的態度透過發文及主題濾鏡來展現自己的「＃我的100種可能」。為了讓此精神持續擴散，TOYOTA將頑童MJ116、奧運選手與粉絲們的精神集結為精華影片《#把世界甩在後頭的人》，即日起於官方FB與IG舉辦抽獎活動，凡於社群分享影片及完成指定任務，即有機會獲得「我的100種可能客製限量款蛙鞋」或「GR SUPRA GARMIN 智慧腕錶」，詳情辦法請見TOYOTA官方社群平台。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意