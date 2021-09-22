【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數207.92點，跌3.39點；總計101家漲、568家跌、40家持平；委買6397570張、委賣3990739張；總成交值279.80億元。

(時報資訊)

#櫃買市場 #台股 #成交值

延伸閱讀