【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16916.93點，跌359.86點；總計82家漲、845家跌、40家持平；委買26536448張、委賣17996109張；總成交值1319.31億元。

(時報資訊)

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