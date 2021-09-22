【時報-台北電】22日開盤，滬指跌1.4%，報3583.21點；深成指跌1.53%，報14139.90點；創指跌1.53%，報3144.45點。油氣概念股開盤走低，洲際油氣觸及跌停，新潮能源、海默科技、藍焰控股、石化油服、潛能恒信等跌幅居前。鋼鐵板塊開盤走弱，包鋼股份跌近4%，首鋼股份、盛德鑫泰、方大特鋼跟跌。
風電板塊早盤再掀漲停潮，內蒙華電、浙江新能、節能風電、中閩能源、上海電力等超10股漲停，天能重工、三峽能源、林洋能源等跟漲。核電板塊攻高，台海核電封漲停，中國核電、中國核建、東方電氣、中國廣核等跟漲。水泥板塊上揚，金圓股份漲停，鄂爾多斯、萬年青、四川金頂跟漲。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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