【時報-台北電】22日開盤，滬指跌1.4%，報3583.21點；深成指跌1.53%，報14139.90點；創指跌1.53%，報3144.45點。油氣概念股開盤走低，洲際油氣觸及跌停，新潮能源、海默科技、藍焰控股、石化油服、潛能恒信等跌幅居前。鋼鐵板塊開盤走弱，包鋼股份跌近4%，首鋼股份、盛德鑫泰、方大特鋼跟跌。

風電板塊早盤再掀漲停潮，內蒙華電、浙江新能、節能風電、中閩能源、上海電力等超10股漲停，天能重工、三峽能源、林洋能源等跟漲。核電板塊攻高，台海核電封漲停，中國核電、中國核建、東方電氣、中國廣核等跟漲。水泥板塊上揚，金圓股份漲停，鄂爾多斯、萬年青、四川金頂跟漲。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
33919.84 -50.63(0.15%)
05:12
S&P500
4354.19 -3.54(0.08%)
05:12
Nasdaq
14746.40 +32.49(0.22%)
05:16
費半指數
3345.03 +6.79(0.20%)
05:16
日經225
29658.20 -181.51(0.61%)
10:16
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
09/21
上證指數
3584.33 -29.64(0.82%)
10:21
深圳成指
14180.42 -178.93(1.25%)
10:21
英國FTSE
6980.98 +77.07(1.12%)
09/21
法國CAC
6552.73 +96.92(1.50%)
00:05
德國DAX
15348.53 +216.47(1.43%)
09/21

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