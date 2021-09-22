中國人民銀行（大陸央行）授權大陸全國銀行間同業拆借中心今（22）日公佈，2021年9月22日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％，兩個期限品種報價均與上個月持平，均為連續第17個月維持不變。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

由於9月15日人民銀行展開的人民幣6000億元1年期中期借貸便利（MLF）公開市場操作得標利率與前期持平，市場原本就預期本月的LPR將繼續按兵不動。

(時報資訊)

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主要市場指數

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