【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)公布9月國民經濟信心調查結果，由於國內防疫政策持續放寬，景氣展望與現況指數皆上揚，並帶動民眾的股市樂觀情緒與風險偏好同步提升。

本月調查指出，國發會最新公布的7月景氣對策信號維持紅燈，領先指標下滑；隨著本土疫情趨向緩和，政府持續放寬防疫管制，景氣展望指數由8月22.1小幅升至27，現況指數亦由8月-28.2上揚至-4.5；民眾薪資上漲預期指數走高至4.3(8月：0.4)，大額消費意願指數同步升至15.7(8月：12)，顯示國內防疫封鎖措施鬆綁提振民眾的消費意願。

主計總處估計2021年經濟成長5.88％，通貨膨脹率1.74％，9月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為4.23％，高於8月的4.17％，75％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上，與上個月相同；民眾對於2021年平均通膨預期值為2.05％，略高於8月的2.03％，預期今年通貨膨脹率介於1～2％的民眾比例為51％。

疫情緩和讓國內防疫管制持續鬆綁，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步上揚。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由上月11.8上升至15.9，風險偏好指數亦由上月10.8微幅走揚至12.5。

(時報資訊)