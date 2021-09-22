【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.美國商務部公布，8月新屋開工數月增3.9%，以年率計為161.5萬戶，超出市場預期的155.5萬戶。建築許可數月增6%，以年率計為172.8萬戶，亦高於市場預期的160萬戶。

2.美國第二季經常帳赤字為1903億美元，創下14年新高。

3.根據美國石油協會（API）數據，上周美國原油庫存減少610萬桶，超出市場預估的減少240萬桶。上周汽油庫存減少43.2萬桶，餾分油庫存減少270萬桶。美國能源情報署（EIA）周三將公布上周原油庫存數據，市場預期為減少240萬桶。

4.市場觀望聯準會的貨幣政策決議和中國地產開發巨頭恆大的債務風暴，周二美元幾近持平，尾盤僅微跌0.02%。加拿大大選結束，總理杜魯道（Justin Trudeau）順利贏得連任，其領導的自由黨拿下最多席次，但仍無法成為國會席次過半的多數黨。加元微升0.06%，報1.28加元兌一美元。

5.媒體報導俄羅斯預期全球原油需求難以重返疫前水準，但石油輸出國組織與減產盟友OPEC+有些產油國礙於投資不足，而難以大幅增產，使該聯盟8月產量未能達到之前敲定的協議，周二紐約10月期油收漲27美分，為每桶70.56美元，該期油合約於周二結算。即將成為現貨月份合約的11月期油收漲35美分，報每桶70.49美元。倫敦布蘭特11月期油收漲44美分，為每桶74.36美元。繼周一大跌逾2%後，兩期油合約周二盤中一度上漲1美元。

5.投資人對中國恆大的債務危機仍感擔憂，並觀望聯準會的政策決議，加上美元匯率回落，周二國際金價連漲第二天。紐約期金收漲14.4美元或0.8%，為每盎司1778.2美元。

(時報資訊)