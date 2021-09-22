【時報記者任珮云台北報導】過去20年來，中國的經濟榮景創造房市蓬勃發展，地產公司更如雨後春筍般湧現，普遍以高槓桿、以債養債的方式經營，稍有資金周轉不靈問題即會面臨違約風險。如今，在政府頻頻祭出政策壓制下，對房地產企業造成不小壓力，今年以來已有274間企業破產，9月更將有838.5億人民幣的債券將到期，10-12月平均每月到期規模則達619億人民幣，預估未來地產業的違約案例還將繼續攀升。其中，龍頭企業恒大集團因近期的財務狀況持續惡化，加上政府並未有出手相助的意願，市場擔憂其違約風險將大幅升溫而拋售債券，前景備受考驗。個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。

第一金投信研判，在中國政府積極打壓之下，短期房市震盪恐再加劇，但此次的整頓僅會淘汰財務體質不佳的劣質企業，體質強韌的優質企業則將不受影響，整體房市可望「汰弱留強」，長期發展將為健全。不僅如此，房地產為中國重點產業之一，市場需求更不會有消失的一天，長期仍有不錯的成長機會，因此預判中國房市目前僅是「短空長多」的情勢，投資人不妨可把握這次的機會，待政策調控的利空逐步落底，分批逢低進場加碼，有機會在可見的未來獲得回報。

第一金中國世紀基金截至8月底並無持有房地產類股，因此不受此波危機影響。然而，由於目前市場震盪仍大，因此對房地產類股仍維持觀望態度，未來將在評價來到相對便宜的區間時，再逐步進場加碼。

第一金全球富裕國家債券基金雖持有中國房地產企業之債券，但皆為財務體質良好的投資等級債券，違約風險相對較低。此外，投資團隊仍看好中國房地產產業的長線發展，因此持續持有相關標的。

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金已陸續出清體質不佳的中國房地產企業債券，其於體質相對較佳的標的則持續持有，對產業抱持短空長多的看法。

(時報資訊)