法德藥（4191）22日宣布，旗下重磅產品琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER Tablet）47.5mg及95mg獲得中國藥監局（NMPA）正式核准並取得學名藥藥證，將搶占每年近30億人民幣高血壓藥市場。

美托洛爾緩釋片目前中國除了原廠藥以外，尚無學名藥在市場上銷售，美德藥已與四環醫藥集團子公司海南四環醫藥簽署5年獨家產品總經銷合約，未來營運將大進補。

琥珀酸美托洛爾緩釋片為一種選擇性β1接受體阻斷劑，治療高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、在心肌梗塞之急性期後、預防心肌之死亡及再梗塞、心律不整、有心悸症狀之功能性心臟疾病等適應症，是常見的高血壓藥物。由於劑型特殊，量產技術挑戰性很高，法德藥已取得美國FDA藥證並開始量產出貨，順利取得中國藥證後，可迅速在中國上市銷售，搶攻市場占有率。

根據中國米內資料庫統計，美托洛爾緩釋片2020年在中國公立醫療機構及中國城市實體藥店終端合計銷售額超過30億元人民幣。近期法德藥子公司佛山德芮可和海南華益泰康藥業及合肥合源藥業均取得藥證，但在中國市場上，除了原廠藥貝他樂克O（阿斯利康）以外，尚無任何學名藥銷售。

法德藥表示，四環醫藥集團在中國全國超過3,000家代理商，覆蓋1萬多家醫院，為銷售心腦血管藥物的領導團隊。法德藥與海南四環醫藥合作，雙方各自發揮產銷優勢，預期可搶得美托洛爾緩釋片學名藥先機。

近日《美國心臟病學會雜誌》發表一項研究報告指出，美托洛爾可以減輕Covid-19重症病患的急性呼吸窘困症（ARDS），並改善血氧濃度，未來若通過臨床試驗證實廣泛有效，將可減輕全球數百萬仍須仰賴呼吸機的重症患者肺炎病症，也能降低全球醫療院所ICU病房的壓力。

(時報資訊)

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