數位五倍券今天早上9點開放綁定，總金額5000元，我國國民、外籍配偶、持我國永久居留證、外交官員證者都可以領到五倍券，數位綁定期間為9月22日至明年4月30日，且綁定後不得變更，同時推出共同綁定，含主綁人最多5人，回饋領取則是每月至少一次，需消費滿7天後才會發放回饋金，紙本方面則是9月25日起開放超商預定，最快10月8日即可領用。

這次五倍券跟去年不同，國內電商消費、實體店線上訂餐也可使用，繳學校學雜費、醫院掛號費一樣也行，但五倍券不能用在股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易以及境外電商。以下是《中時新聞網》統整的五倍券常見問題，供民眾參考。

●振興五倍券的領用對象？

我國國民、外籍配偶、持我國永久居留證者、持外交官員證者。

●數位五倍券個人綁定期間？

110年9月22日(三)至111年4月30日(六)，綁定成功後不得變更。

●數位五倍券如何共同綁定、綁定期間？

主綁人先至數位支付業者網站或APP完成個人綁定，再至官網或四大超商事務機進行共同綁定，主綁人及共同綁定人合計至多5人。

1. 110年9月22日(三)至110年10月1日(五)，僅允許共同綁定人新增或退出綁定。

2. 110年10月2日(六)至110年10月6日(三)中午12時前僅允許共同綁定人退出綁定。

●數位綁定後可否改為領取紙本？

不行，數位綁定後不能改選領取紙本，也不能再選擇其他數位工具。

●綁定數位五倍券，何時取得如何回饋？

數位五倍券至少每月回饋一次。另至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金，避免民眾退貨情形。

●綁定五倍券的信用卡同時綁定行動支付，消費時可能無法區分，會不會影響結算及回饋？

實際以民眾所選擇綁定的數位支付工具，進行累計及回饋，如民眾綁定信用卡而以行動支付消費，仍計算在信用卡累計中，不會影響結果及回饋。

●紙本振興五倍券於超商怎麼預訂、怎麼領取？

1. 請至振興五倍券官網(5000.gov.tw)或超商事務機進行預訂，110年10月8日起再到指定通路領取，逾期未領券需重新預訂或可選擇數位綁定。紙本振興五倍券共分兩梯次預訂及領取。

2. 預訂期間：第一梯9/25(六)~10/01(五)，第二梯10/25(一)~10/31(日)。

3. 領取期間：第一梯10/8(五)~10/21(四)，第二梯11/8(三)~11/21(日)。

●紙本振興五倍券於郵局怎麼預約、怎麼領取？

考量防疫，採預約後至現場領取，110年10月4日開放至郵局官網或電話預約(0800-700-199)，10月12日起再至郵局服務據點領取。

●五倍券不能用在什麼地方，券有使用場所限制嗎？

不能用在股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費，儲值交易包括：遊戲點數、InComm禮品卡儲值等也不適用。此外，數位五倍券不能使用於境外電商。

●電商交易、實體店的網路訂餐服務、與訂房網合作的小民宿是否適用？

國內電商交易、線上訂餐、國內訂房網適用，惟境外電商、境外訂房網不適用；民眾至民宿住宿後付款，也可適用。

●紙本五倍券能否找零？污損之後還可以用嗎？

找零與否，尊重店家意願，但顧客不得要求店家找零，店家可彈性決定是否找零。且五倍券污損之後，若是可以辨識仍可使用。

●學校、社區大學學雜費、私立補習班學費是否適用？

可以，紙本或數位皆可使用。銀行、郵局可收取民眾以紙本五倍券繳交學雜費。四大超商僅配合以信用卡的數位五倍券收取學雜費，不代收紙本五倍券繳納學雜費。

●可以用在醫院掛號費嗎？

可以使用，但商圈店家紛紛加碼優惠，直接拿來消費比較划算。

●電信、瓦斯、天然氣及有線電視等費用是否適用？

以上費用皆為振興五倍券之適用範圍，但商圈店家紛紛加碼優惠，直接拿來消費比較划算。

●紙本振興五倍券兌領有期限？

紙本振興五倍券兌領期限自110年10月15日起至111年6月30日。

(時報資訊)