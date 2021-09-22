【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院周二通過一項法案，將防止政府關門，並暫時擱置政府舉債上限，以防止可能發生的經濟災難。

　由民主黨掌控的眾議院以220票對212票通過該法案。

　由於參議院共和黨人已經放話將阻擋該法案，民主黨後續可能得努力想法設法以避免聯邦撥款法規失效，換言之，也就是避免美國有史以來首次的債務違約。

　投資人擔心美國可能即將倒債及其造成的經濟損失，是周一華爾街股市重挫的原因之一。

　參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，共和黨人將投票支持另一項獨立的撥款法案，不會支持附加暫停舉債上限條款的立法。

目前尚不清楚如果這項撥款法案在參議院受挫，民主黨將如何進行下一步，他們可能會將暫停舉債上限的措施附加在3.5兆美元的預算支出法案中，但如果這麼做，可能會使已經相當混亂且耗時的程序增加更多步驟。

　美國國會必須在9月30日以前通過一項撥款法案，以防止政府熄燈停擺。財政部長葉倫已經向國會領導人表示，美國將在10月用盡所有能繼續支付帳單的選擇。

　眾議院周二通過的計畫將讓政府持續運作到12月3日，而根據該法案，政府舉債上限規定也將擱置到2022年12月。此外，這項法案亦將投入286億美元於自然災害援助，以及支出63億美元用於安置阿富汗難民。

(時報資訊)

#政府舉債上限

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