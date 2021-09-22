【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4693元，較前一交易日貶值1.66分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4693元，1歐元對人民幣7.5803元，100日元對人民幣5.9225元，1港元對人民幣0.83083元，1英鎊對人民幣8.8333元，1澳大利亞元對人民幣4.6756元，1新西蘭元對人民幣4.5275元，1新加坡元對人民幣4.7812元，1瑞士法郎對人民幣7.0013元，1加拿大元對人民幣5.0434元，人民幣1元對0.64691馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2833俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2965南非蘭特，人民幣1元對182.72韓元，人民幣1元對0.56789阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57987沙特里亞爾，人民幣1元對46.4782匈牙利福林，人民幣1元對0.60940波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9808丹麥克朗，人民幣1元對1.3438瑞典克朗，人民幣1元對1.3425挪威克朗，人民幣1元對1.33335土耳其里拉，人民幣1元對3.1128墨西哥比索，人民幣1元對5.1599泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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