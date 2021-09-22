時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/22

黃金 1772.58

白銀 22.48

白金 948.99

鈀金 1903.92

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬

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