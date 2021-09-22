【時報-台北電】台股秋節休市期間，國際股市受恆大風暴席捲，美股20日盤中一度下殺近千點，所幸昨夜在大陸恆大止跌下稍有回穩，四大指數漲跌參半，惟今早美股期指續跌，日股也隨之走弱。台股上周五受富時成分股權重調整盤後生效影響，甩尾收黑，今早更加速補跌，三大期指首當其衝，台指期開跌2.7%、下殺約480點，電子期跌2.8%、金融期跌2.3%，隨後大盤開低80點、為17196.79點。在空頭大軍強勢壓境之下，各大類股無一倖免，大盤指數下殺逾360點，摜破萬七關，直接退守16800關。

主要權值股表現上，台積電(2330)開低在586元、矽力-KY(6415)開低為4,075元、大立光(3008)開低在2,335元、鴻海(2317)開低為106.5元、聯發科(2454)開低在918元、聯電(2303)開低為63.4元。

美股上周五收盤道指跌166.44點、那指跌137.956點、S&P500指數跌40.76點、費半指數跌52.44點；累計一周，道指跌22.84點、跌幅0.07%，那指跌65.02點、跌幅0.43%，S&P500指數跌25.59點、跌幅0.57%，費半指數漲4.5點、漲幅0.13%。

本周台股秋節休市期間，美股受恆大風暴衝擊，20日道指一度重挫970點，收盤跌614.41點、那指跌330.065點、S&P500指數跌75.26點、費半指數跌82.92點；21日稍見回穩，道指跌50.63點，收33,919.84點；那指漲32.5點，收14,746.4點；標普500指數跌3.54點，收4,354.19點；費半指數漲6.8點，收3,345.0點。個股方面，恒大ADR跌10.54%、蘋果漲0.34%、迪士尼跌4.17%、美國運通漲1.68%、英特爾跌0.21%、AMD漲1.25%、美光跌0.32%；台積電ADR漲0.23%、日月光ADR跌0.48%、聯電ADR跌0.35%、中華電信ADR漲0.28%。

台股上周五受富時成分股權重調整盤後生效影響，尾盤急殺逾百點翻黑，收跌1.91點、為17276.79點，成交值增至3,115.89億元；周線連2黑，周跌197點、跌幅1.13%，單周日均量再降至2695.9億元，改寫今年來最低單周日均量金額。籌碼面，上周五外資買超16.2249億元，投信買超12.0876億元，自營商買超5.5633億元，三大法人買超33.87億元；累計一周，外資買超44.934億元，投信買超49.2933億元，自營商賣超113.9798億元，三大法人賣超19.75億元。

分析師表示，台股在中秋連假後首個交易日面臨內憂外患劣勢，內有量縮整理、產業前景雜音多，外有恒大債務危機、聯準會貨幣政策走向等因素干擾，加上本周僅有三個交易日，恐加劇補跌力道，法人建議，多看少做、降低持股比例、保留高現金部位，預測本周指數將回測1萬7000點關卡。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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