【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數210.60點，跌0.71點；總計50家漲、504家跌、46家持平；委買917865張、委賣242105張；總成交值2.91億元。

(時報資訊)

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