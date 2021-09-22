【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17196.79點，跌80.00點；總計32家漲、822家跌、43家持平；委買4224962張、委賣1658758張；總成交值51.34億元。

(時報資訊)

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