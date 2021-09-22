【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】繼前一日全盤重挫之後，周二美股幾近收平，投資人正在觀望中國地產開發商恒大債務危機的後續發展，以及聯準會周三會後發布的決議，使市場走勢受抑。

周二收盤，道瓊工業指數下跌50.63點或0.15%，為33,919.84點，早盤一度漲逾300點。標普500指數跌3.54點或0.08%，為4,354.19點。那斯達克指數上漲32.50點或0.22%，為14,746.40點。

盤中美股劇烈震盪，尾盤道瓊工業指數和標普500指數漲幅回吐，那斯達克指數以小漲作收。

標普500指數跌破50日均線，為逾6個月以來首度跌破此重要關卡。分析師提醒該指數可能在近期內跌破200日移動均線。

中國恆大集團的債務危機與可能造成的衝擊令投資人感到不安，也加劇了近來市場的恐慌情緒。投資人擔心Delta變種病毒導致疫情升溫，恐將拖累經濟增長，也對聯準會收緊政策的不確定感到擔憂。

中國恒大集團主席許家印周二試圖挽救市場信心，但仍不敵持續籠罩的債務違約擔憂。目前仍無跡象顯示北京當局將出手干預，以防止全球經濟捲入骨牌效應。

Wedbush Securities股票交易部常務董事Michael James表示，在過去一年多，人們大多是逢低就買，但現在緊張情緒仍然籠罩著，恆大的情勢仍是籠罩全球市場的烏雲。再加上聯準會明天將發布決策的不確定性，人們不願大舉做多。

投資人正在等待本周召開的聯準會貨幣政策會議，會後可能披露何時開始縮減其大規模資產購買計畫。聯準會亦將公布新的經濟和通膨預測，投資人將密切關注與升息時機的相關線索。

標普500指數11大類股跌多漲少。材料股重挫3.95%，跌幅最大，其次為工業股收跌0.7%。

美國航空集團（American Airlines Group）和捷藍航空（JetBlue Airways）下挫，加劇美股尾盤跌勢。根據波士頓聯邦法院記錄，美國和美國數個州周二對這兩家航空公司提起反托拉斯訴訟。美國航空收跌2.8%，捷藍航空跌4.8%。

迪士尼大跌4.2%，給標普500指數和道瓊指數帶來的打擊最大。該公司執行長Bob Chapek警告迪士尼影片串流服務的訂閱增長在第四季可能無法達標，稱Delta變種病毒導致新冠疫情再度升高，使部分項目的製作遭到延宕。

稍早前美股期貨開盤小跌，目前道瓊指數期貨跌0.23%，標普500期貨跌0.33%，那斯達克100指數期貨跌0.43%。

(時報資訊)