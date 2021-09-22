時報-商情早報

1.避險需求增，紐約期金連2漲。

2.LME：09/21期銅收8975.50美元/公噸，跌57.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲0.27美元，每桶為70.56美元。

4.西德州原油上漲0.10美元，每桶為70.51美元。

5.09/21BDI運費指數為4410.00。

6.09/21SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌4.00美分。

7.NYCE：10月棉花漲1.29美分，每磅為91.18美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲1.80美元，每公噸為337.90美元。

9.09/21TRJ-CRB上漲0.22，為218.32。

10.09/21因中秋節日DRAM報價休市。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求增，紐約期金連2漲；因中國房地產開發龍頭恆大出現危機，令美股大跌，加上美元回落，提振黃金避險需求，支撐期金價格漲近1%，為連續2個交易日上漲，而白金漲逾5%；周二(9/21)收盤報價，12月黃金漲14.4美元，報每盎司1778.2美元，12月白銀漲0.41美元，10月白金漲51.6美元，12月鈀金漲29.3美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-受恒大困境影響，期銅跌至1個月低點；因投資者擔憂中國房地產巨頭恒大集團，由於債務過剩負債累累陷入困境的影響，可能波及全球經濟，令市場處於緊張狀態，銅又通常被用作衡量全球經濟榮枯的重要指標，致倫敦(LME)周二(9/21)銅價下跌，連帶拖累其餘基本金屬價格均跌。終場周二指標期銅下跌57.5美元；期錫下跌90美元；期鎳下跌226美元；期鋅下跌36美元；期鋁下跌17美元；期鉛下跌22美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-供應受限，周二歐美原油期貨微幅反彈；據了解，美國預計將取消對歐盟等國的旅遊禁令，加上美國墨西哥灣將近17%的石油產能，因受先前颶風艾達的影響，恢復進度仍緩，促使國際油價歷經連續2個交易日下跌後，終場止跌小漲；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.27美元，漲幅0.4%，報70.56美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.44美元，漲幅0.6%，報74.36美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-需求提振，周二BDI指數連3漲；因全球航運限制，加上大宗商品需求反彈的提振，令海岬型船運價大增近2500美元、巴拿馬型船運價也突破35000美元大關，終場波羅的海乾散貨BDI指數，呈連續3個交易日上漲的態勢；其中最新報價BDI指數上漲106點，收4410點，漲幅2.5%；BCI指數上漲298點，收6785點，漲幅4.6%；BPI指數上漲14點，收作3930點，漲幅0.4%；BSI指數上漲8點，收作3327點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-賣壓沈重，周二日本天然橡膠期貨暴跌；受累中國恆大的債務危機持續發酵，打壓全球風險情緒，同步引發全球股市大跌，令大量賣壓湧現，天然期膠應聲急挫，其中大阪OSE交易所指標2期貨跌3.9%，報每公斤187日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌2.3%，報每公斤173.4美分，上海期貨交易所適逢中秋節日休市。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米連四個交易日下跌，因美國收割進度加快，在供應壓力下，加上美元走強和持續的風暴破壞使出口情緒降溫；小麥在市場壓力下跟隨玉米走低，而大豆在周一觸及近三個月低點後走低，終場11月大豆漲11.5美分，報1274美分， 12月玉米跌4.75美分，報517美分，9月小麥跌10.50美分，報690.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-逢低買進，周二紐約棉花期貨漲逾1%；因下游買家在前一交易日大幅下跌後，回補部分天然纖維，且美元走軟，也為棉價提供進一步支撐，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲1.4%，報每磅91.18美分，12月棉花期貨漲1.1%，收盤每磅90.03美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-適逢中秋節日休市，周二記憶體現貨市場休市，綜觀一周走勢，僅在部份指定顆粒有零星詢單動作，買家問價動作不多，市場觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌，上周五(9/17)報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.17%，報3.995美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.15%，報2.620美元；快閃記憶體部份，產業逐漸加溫，帶動剛性需求，後續市況審慎樂觀，整體市場報價部份上漲，上周五(9/17)報價為64Gb MLC上漲0.81%，報價為2.482美元；32Gb MLC持平，報價為2.056美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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