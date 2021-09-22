【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】隨著生活水準改善，吃到飽已不再是現代人主要需求。同樣地，亞洲消費者在吃的方面也愈來愈重視，更願意大手筆去購買對身體好的食物。根據統計，到2030年左右，亞洲養生食物相關產業規模，最少從1.5兆美元起跳。

根據PwC、荷蘭合作銀行（Rabobank）和新加坡官方色彩濃厚的淡馬錫控股（Temasek Holdings）的統計，到2030年，亞洲購物支出將可望多增一倍，超過8兆美元。至於養生食品、永續食物、替代蛋白甚至線上購物方面，都將愈來愈吃重。

永續食物是從ㄧ開始取得食物材料後、繼而加工生產、包裝到配送物流，都有把人類健康，降低環境負擔，與保護地球等永續經營因素給考慮進去。

此外，鑑於傳統肉蛋奶等蛋白質生產模式的不持續性與效能不高，且會導致氣候異常變化與環境污染等問題。因此，植物蛋白就躍身為目前替代蛋白的首選。科技日新月異下，未來甚至微生物也可能成為人類蛋白質主要來源之一。

更佳健康的飲食習慣正在增加，愈來愈多亞洲消費者願意花錢在對身體好的食物上。但是，正當全球努力避免糧食短缺與氣候異常造成影響時，又冒出新冠病毒來攪局，很多亞洲地區居民的飲食與購物習慣因此改變。

目前看來，最晚到2030年時，亞洲區養生食物鏈的總規模可望上看1.55兆美元。這塊大餅也成為許多家族企業、風投、私募股權，甚至主權財富基金等所覬覦對象。

因為擔心外食染疫，在家做飯變成一種趨勢，民眾使用水果與蔬菜取代紅肉與減少糖分攝取。據統計，過半數亞洲消費者表示，願意花錢購買品質佳與對健康好的養生食物。其中，中國大陸的民眾高達90%，香港也有70%。

雖然亞洲居民對傳統動物的蛋白質需求還是很多，但肉類攝取量似乎有年年減少趨勢。另一方面，對素食與替代蛋白卻與日俱增。因為很多現代養生食品是從西方國家飄洋過海來亞洲的，因此，價格不便宜下，也會影響一些想要改變飲食習慣的意願。

至於購買習慣上，拜新冠疫情之賜，線上購物於雨後春筍般冒出，亞洲當然也不例外。預計到2025年，線上購物在東南亞規模將有200億美元，在中國大陸更將高達3000億美元。

(時報資訊)