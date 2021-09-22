【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)09/21收218.32，上漲0.22。 (商品行情網)

(時報資訊)

#CRB #商品指數 #商品行情

重要商品行情

（更新：2021/09/22）
紐約近月RBOB汽油
2.1052 -0.01
紐約近月天然氣
4.805 -0.18
紐約近月黃金
1778.2 +14.40
紐約近月輕質原油
70.56 +0.27
BDI綜合指數
4410 +106.00
芝加哥近月黃豆
1274 +11.50
芝加哥近月玉米
517 -4.75
日本近月RSS3橡膠
187.00 -7.50
倫敦三個月期銅
8975.50 -57.50
紐約近月棉花
91.18 +1.29
倫敦三個月期鎳
18830.00 -226.00
倫敦近月布蘭特
74.36 +0.44

延伸閱讀