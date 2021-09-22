【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 10月棉花期貨09/21收盤每磅91.18美分，上漲1.29美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/22）
紐約近月RBOB汽油
2.1052 -0.01
紐約近月天然氣
4.805 -0.18
紐約近月黃金
1778.2 +14.40
紐約近月輕質原油
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芝加哥近月黃豆
1274 +11.50
芝加哥近月玉米
517 -4.75
日本近月RSS3橡膠
187.00 -7.50
倫敦三個月期銅
8975.50 -57.50
紐約近月棉花
91.18 +1.29
倫敦三個月期鎳
18830.00 -226.00
倫敦近月布蘭特
74.36 +0.44

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