【時報-台北電】國際股市在中秋連假期間呈現跌勢，主因為中國恆大危機，面臨違約風險，市場嚴陣以待，且FED是否釋出縮減購債，帶來的資金收斂，讓市場觀望氛圍加重，兩大因素使美股中秋期間呈現重挫，跌幅介於-2.39至-3.7%，指標股蘋果、特斯拉、台積電ADR中秋期間呈現跌勢。
台股17日早盤開高震盪，尾盤因富時指數調整壓抑盤勢翻黑，失守月線支撐，最終下跌1.91點作收，跌幅0.01%，收在17,276.79點，成交金額為3,129.41億元。三大法人合計買超33.87億元：外資買超16.22億元、投信買超12.08億元、自營商買超5.56億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：價跌量增，結構有待調整，後勢需量價齊揚，方有利盤勢。
（2）、均線：短線支撐留意約16,800點附近，壓力為17,400點附近。
（3）、技術指標：KD向下，短線不排除持續震盪。
櫃買指數漲幅0.81%，收在211.31點。支撐半年線約209點附近，壓力為季線約214點附近，KD缺口逐漸收斂，靜待KD黃金交叉轉強，短線反彈格局。
觀盤重點，台股目前失守月線，量價背離，因此觀察後勢能否量價齊揚守穩月線，另外留意季線支撐是否再度收復，屆時再將持股比重拉升至5成以上，否則維持至5成以下操作較佳，選股方向上，建議挑選產業前景佳及營收表現優者，產業上可留意半導體、車用、高殖利率、鋼鐵、PCB、金融等。(日盛投顧提供)
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