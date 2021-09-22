時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.恒大風暴滾雪球，國際股市撥亂反正。(工商時報)
2.分析師憂心：台股今開盤恐不妙。(工商時報)
3.電視面板價跌，史上單月最猛。(工商時報)
4.擴廠緩不濟急，英飛凌：晶片價續漲。(工商時報)
5.權證避險降稅，本會期三讀有變數。(工商時報)
6.72萬施打高端者，入境美國可能受阻。(中國時報)
7.恒大效應，公股護盤備戰。(經濟日報)
8.海運附加費，漲價無上限。(經濟日報)
9.蘋果秘密武器AR眼鏡有譜，2022年首款將上市。(電子時報)
10.鴻海EV馬達下新戰帖？大同盧明光：容得下各路好手。(電子時報)
大陸頭條：
1.恒指反彈0.51%，地產股走強。(經濟參考報)
2.本周解禁市值超千億，兩融餘額持續攀高。(經濟參考報)
3.經合組織預計2021年中國經濟增長8.5%。(新華社)
4.中國央行發佈「2021年人民幣國際化報告」，進一步完善人民幣跨境使用政策支持體系。(上海證券報)
5.全球能源轉型高層論壇25日開幕。(北京日報)
國際頭條：
1.OECD首席經濟學家：中國恆大債務危機的影響有限。(路透社)
2.美銀證券調降中國未來三年的經濟增長預期。(路透社)
3.美國將在11月初允許來自中國等33國完成疫苗接種的航空旅客入境。(路透社)
4.習近平尋求壓制中國式資本主義，堅持毛澤東的社會主義願景。(華爾街日報)
5.拜登敦促在新冠疫情和氣候變化方面展開全球合作。(華爾街日報)
6.美國股市在遭遇全面拋售後週二收盤漲跌互現。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)