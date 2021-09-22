【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.台股中秋休市期間美、港、日等國際股市大幅波動，拖累台積電及聯電ADR連二日跌幅逾5％，加上美國聯準會召開利率會議，法人指出，22日台股開盤恐不妙，不排除回測萬七關卡，建議投資人拉高現金部位、多看少作因應，高現金殖利率及金融股成撐盤重心。

2.9月面板價格跌勢再擴大，32吋、43吋面板價格9月下跌17美元，50吋以上的大尺寸電視面板更大跌20美元，寫下史上單月最大跌幅。連續兩個月大跌，電視面板價格又回到今年第一季的均價。

3.面板供需第三季反轉向下，在連續兩個月報價跳水之後，近期面板廠也釋出第四季將減產救市的消息。隨著面板需求減弱，面板零組件也可能陷入旺季不旺的窘境，先前連番大漲的驅動IC報價接下來「漲不動」，偏光片營運也承壓。

4.台驊董事長顏益財衡諸國內外航商獲利表現，也上調對國內航運業全年財測預估，他看好今年獲利將超越過去15年總和，高於半年前他預言一年賺贏過去10年總和。

5.勞動部預計10月第一周召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資，由於各研調單位看好台灣今年的經濟成長，明年基本工資「漲聲不斷」，傾向漲幅在5％以上，不會比軍公教調幅低，且為照顧商業服務業，對時薪漲幅研擬各種補貼版本，最高可補貼到五成，補貼期限可能為期半年。

6.數位五倍券22日早上9點開放綁定，今年包含信用卡、電子票證、行動支付等數位支付業者加碼推出各項優惠活動，吸引民眾綁定，民眾充分考慮清楚再下手，五倍券不同三倍券，不能後悔改領紙本券。另8大加碼券同步開放線上登記，政院官員坦言，今年五倍券官網面臨更大測試壓力。

7.台灣電路板協會（TPCA）統計2021年第二季，台商兩岸PCB產業產值達新台幣1,823億元（約65.13億美元），上半年合計達新台幣3,557億元（約126.21億美元），較去年上半年大幅成長19.3％，創下歷年同期新高，TPCA預估第三季產值可望達新台幣1,950億元，全年產值上看新台幣7,738億元，再創歷史新高。

8.下半年多項應用需求強勁，如手機、伺服器、筆電、車用電子等，儘管訂單暢旺，但在普遍長短料的干擾下，拉貨動能或多或少有出現放緩的跡象，以近期公布的八月營收來看，部分PCB供應鏈在客戶缺料的影響下，八月營收不像往年較七月成長。

9.皇鼎今年連續處分四筆資產，可望落袋近50億元，滿手現金之際，近日積極轉進新北市「掃」地，相中剛性和企業購置廠辦的需求，豪砸13.11億元，收購新莊肯德基407坪土地、及土城虎欣實業959坪土地，獵地推案版圖擴大。

10.ABF三虎股價持續吹響進攻號角，高盛證券日前給予南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）市場最高股價預期，多家內外資加入調升行列，挾營運無淡季、股價挑戰新高、籌碼軋空三大題材，連假後將吸引法人資金持續搶進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意