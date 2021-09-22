【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.736元兌一美元收市，貶值2.1分，成交值為10.36億美元。

2.集中市場17日融資增為2643.79億元，融券增為578645張。

3.集中市場17日自營商買超5.56億元，投信買超12.09億元，外資買超16.22億元。

4.台塑四寶將在10月初業績說明會，公布第三季自結獲利。據悉，受惠本業、轉投資告捷助攻，台塑、南亞獲利報喜，前三季EPS可望雙雙突破8元水準；一旦第四季營運持穩推進，全年EPS有機會聯袂賺進一個股本！

5.微控制器（MCU）廠新唐在併入日本新唐（NTCJ）子公司營運後，營運正逐步發揮綜效。法人指出，由於新唐、NTCJ等MCU漲價效益持續發酵，因此即便在非MCU旺季的第三季當中，新唐營收仍有機會挑戰與第二季持平，且進入2022年在日本車廠持續擴大拉貨下，營收仍可望達雙位數高速成長。

6.啟碁表示，第三季的料況已有部分見到紓解，在訂單狀況不錯下，法人樂看啟碁第三季營收有望挑戰180億元的新高度。

7.迎出貨旺季，網通廠磨刀霍霍為解決缺料問題展開備戰，包括正文在內的網通廠2020年即先行下訂主晶片，在料源逐漸到貨下，網通廠第三季料源初步緩解，部分網通廠營收自6月起持續好轉，讓旺季很旺的預期有望落實。

8.半導體成熟製程產能嚴重短缺，供不應求情況預期會延續到2023年，包括台積電、聯電、中芯、格芯等晶圓代工廠已陸續宣布擴建28／22奈米產能。新冠肺炎疫情期間IC設計廠及IDM廠持續推進28／22奈米新晶片設計定案，其中採用力旺矽智財（IP）的新晶片設計定案累計已逾140款，進入量產後將為力旺帶來更多的權利金收入。

9.遊戲橘子近期衝刺營運，為旗下人氣手遊《彈射世界》推出全新內容，此外，旗下橘子支付及電商有閑也依循行政院訂定之振興五倍券發放時程，推出數位券綁定優惠活動，加上《天堂M》也已於9月推出改版，法人預期，遊戲改版有望刺激遊戲內消費動能，加上五倍券帶動，有望拉抬橘子9月及第四季營運表現。

10.被動元件大廠經過多年布局，車電營收占比進入新的里程碑，根據各大廠近期法說會公布的資料，國巨、華新科、興勤、富致、聚鼎在汽車領域的應用，穩定衝上二位數，營收占比已是史上之最。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意