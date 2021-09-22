【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周二收盤，道瓊工業指數下跌50.63點或0.15%，為33,919.84點。標普500指數跌3.54點或0.08%，為4,354.19點。那斯達克指數上漲32.50點或0.22%，為14,746.40點。

2.恒大風暴滾雪球，國際股市撥亂反正。恒大財務危機周一空襲全球股市，標普5百指數創下4個月來最大跌幅，但風暴核心個股恒大地產股價周二出現止跌，帶動歐美股市強勁反彈，德國與法國大盤勁揚1.4％。美股跟進開高，道瓊工業指數大漲近300點或0.8％，來到34,250點，標普5百與那斯達克指數分別彈升0.7％與0.8％。

3.擴廠緩不濟急，英飛凌：晶片價續漲。德國IDM大廠英飛凌（Infineon）日前宣布位於奧地利菲拉赫（Villach）的12吋薄晶圓功率半導體廠正式啟用營運，英飛凌執行長Reinhard Ploss後續針對市場關心的德國廠區停電及市場供需等問題提出最新看法。Reinhard Ploss指出，半導體新產能投資需要龐大資金及時間，晶片價格還會持續大幅上漲，德勒斯登（Dresden）廠區停電需要2～3周時間才能完全復工。

4.印度股市規模，估三年內超英。印度股市近來多頭氣盛，獨角獸掛牌交易熱絡，投資人蜂湧砸下大筆資金。高盛預料，印度股市規模在三年內將突破5兆美元，擠下英國，成為全球第五大股市。

5.ESG資產泡沫風險，逐步升高。在全球永續意識抬頭下，重視環境、社會與企業治理（ESG）議題的投資成為金融市場顯學，不過國際清算銀行（BIS）警告，ESG資產市場價格泡沫的風險逐漸上揚。限制全球暖化與對抗不平等的急迫性上升，使得ESG投資在近幾年呈現爆炸性成長。有數據顯示，ESG資產已經高達35兆美元，約占銀行與投資基金專業管理資產的逾三分之一。

6.突破67.5萬人，超越1918年流感！美新冠死亡數，史上最致命。根據最新統計資料顯示，美國新冠肺炎累計死亡人數已突破67.5萬，超過1918年流感大流行，成為美國史上最致命的疫情。據約翰霍普金斯大學的統計，周一美國新冠肺炎累計死亡人數已超過67.5萬，目前平均每天仍有逾1,900人染疫死亡。全美因傳染力強的Delta變種病毒肆虐，現在深陷新一波疫情襲擊。

7.今年來將近8,000億美元，美垃圾債發行量13年新高。拜經濟反彈與投資人對高收益產品需求旺盛所賜，規模3兆美元的低評級公司債市場正迎來史上最旺盛的一年。美國垃圾級公司債2021年來發行量將近8,000億美元，已經超越2008年創下的新高紀錄。

8.環球音樂荷蘭上市，首日漲40％。環球音樂集團（Universal Music Group）21日在阿姆斯特丹上市，交易首日股價大漲將近40％，將市值推升至近470億歐元（約550億美元），寫下2021年迄今歐洲最大股票首次公開發行（IPO）案。

9.Coinbase服軟SEC，不推加密通貨借貸。全美最大加密通貨交易平台Coinbase近日宣布，該公司放棄推出美國證交會（SEC）反對的加密通貨借貸產品。SEC先前揚言，如果Coinbase允許用戶出借加密通貨來賺取利息的話，將會提起法律訴訟。

10.電動車電池起火，通用10月召修。美國通用汽車20日宣布從10月開始召修14.2萬輛電動車Chevrolet Bolt更換新電池組，因為舊的有起火風險，估計更換成本18億美元。由於召修數量龐大，許多車主可能要等幾個月才能更新。

11.全球貿易盛會首度中東登場，杜拜世博會10月開跑。杜拜2020世界博覽會（Expo 2020 Dubai）因新冠疫情而延後一年，如今訂於10月1日開幕，這場全球貿易盛會首度在中東登場，預計此次有將近200國參展，杜拜也已準備迎接2,500萬遊客到訪。

12.拜登聯合國大會演說，大國競爭非新冷戰。第76屆聯合國大會總辯論於美東時間21日上午（台灣時間21日晚間）在紐約聯合國總部登場。美國總統拜登上任後首度出席聯大發表演說，表明世界上有許多重要問題都不可能靠軍事力量解決，美中兩個大國之間出現激烈競爭，但不代表走向「新冷戰」，美國也無意尋求與中國爆發衝突。

(時報資訊)