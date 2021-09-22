PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」) 振興五倍券將於今日早上9點開放登記與數位綁定，同時8部會提供的加碼券也能一併登記，10月8日即可領取使用。然有了過去疫苗平台開放即大當機的經驗，今日五倍券平台會不會塞爆，也成網路熱議話題。有網友直言，這個問題，恐怕只有主導相關平台建置的行政院政務委員唐鳳一人知道。

今日早上9點開始，可到五倍券官網登記，除可數位綁定也能登記8種加碼券。至於到底要如何勾選「最賺」，唐鳳昨日特別化身數位寶貝「唐鳳獸」，親自用影片示範綁定流程步驟；並透露「最賺」的最佳辦法就是，一次勾4種自身屬意的券，全勾的話可能會抽到自己不想要的。

網友則對今日五倍券平台會不會又大塞爆相當關心，在PTT論壇發表多篇討論文章。有人指出，根據過去使用疫苗預約平台的經驗，常常都被擠爆，那些平台的流量負荷「根本在Hello」，今日五倍券平台能否通過考驗備受質疑；有人直接開始預言，直言網站「不可能不掛，所以來猜會掛掉多久好了」，選項從15分鐘到6小時都有。

不僅如此，針對今日五倍券平台是否塞爆，網友紛紛留言：「這個問題只有唐鳳知道」、「問唐鳳」、「問天才大臣」、「你的IT大臣已上線」、「天才IT大臣難道不知道會卡？」「IT大臣已完成任務，剩下就是你們的事了」、「我OK，你先領」、「五倍券搞得這麼麻煩，什麼爛政府」。

(時報資訊)