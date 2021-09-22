【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210917)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鴻海(2317) 福邦證(6026) 國票金(2889) 旺宏(2337) 穩懋(3105)
台燿(6274) 僑威(3078) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票：
興富發(2542) 晟德(4123) 統振(6170) 建漢(3062) 宏遠證(6015)
華夏(1305) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027) 日勝生(2547) 正隆(1904)
中裕(4147) 光環(3234) 中鋼構(2013)
3.連續賣超三日的股票：
正新(2105) 台積電(2330) 中租-KY(5871) 中鋼(2002) 立端(6245)
高技(5439) 中美實(4702) 新鉅科(3630) 玉山金(2884) 京元電子(2449)
智邦(2345) 華邦電(2344) 東洋(4105) 乙盛-KY(5243) 台達電(2308)
廣宇(2328) 元山(6275) 系統電(5309) 聚和(6509)
4.連續賣超二日的股票：
中華電(2412) 亞太電(3682) 富邦金(2881) 聯電(2303) 佳世達(2352)
台微體(4152) 日月光投控(3711) 工信(5521) 建錩(5014) 永捷(4714)
精確(3162) 王道銀行(2897) 台新金(2887) 緯創(3231) 東元(1504)
聲寶(1604) 中興電(1513) 網龍(3083) 華新(1605) 集盛(1455)
炎洲(4306) 美時(1795) 南紡(1440) 長榮航(2618) 華榮(1608)
允強(2034) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 勤美(1532) 大亞(1609)
南港(2101) 冠德(2520) 榮剛(5009) 台玻(1802) 華紙(1905)
榮成(1909) 立凱-KY(5227) 國統(8936) 牧東(4950) 松瑞藥(4167)
台郡(6269) 德宏(5475) 律勝(3354) 燿華(2367) 建榮(5340)
正崴(2392) 鉅祥(2476) 廣運(6125) 希華(2484) 富旺(6219)
廷鑫(2358)
5.轉買為賣的股票：
華碩(2357) 國泰金(2882) 台泥(1101) 明基材(8215) 宏達電(2498)
上曜(1316) 中天(4128) 台達化(1309) 富強鑫(6603) 聯華(1229)
振曜(6143) 合庫金(5880) 開發金(2883) 第一金(2892) 新光金(2888)
永豐金(2890) 臺企銀(2834) 中壽(2823) 台中銀(2812) 仁寶(2324)
矽格(6257) 台塑(1301) 台化(1326) 東聯(1710) 中石化(1314)
台聚(1304) 國喬(1312) 新纖(1409) 中纖(1718) 國際中橡(2104)
頎邦(6147) 中工(2515) 合晶(6182) 矽創(8016) 群聯(8299)
菱生(2369) 台橡(2103) 環球晶(6488) 宇環(3276) 欣興(3037)
禾昌(6158) 元太(8069) 旺矽(6223) 光洋科(1785) 華容(5328)
6.賣超前20名：
金融股：
開發金(2883) 富邦金(2881) 新光金(2888) 臺企銀(2834) 玉山金(2884)
王道銀行(2897) 第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890)
電子股：
聯電(2303) 華邦電(2344) 旺宏(2337) 菱生(2369) 日月光投控(3711)
威健(3033)
傳產股：
中鋼(2002) 中石化(1314) 國喬(1312) 大成鋼(2027) 燁輝(2023)
(時報資訊)