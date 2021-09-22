【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210917)
1.外資連續買超五日以上的股票：
上海商銀(5876) 南亞(1303) 達爾膚(6523) 華南金(2880) 三商壽(2867)
廣達(2382) 至上(8112) 福華(8085)
2.連續買超四日的股票：
兆豐金(2886) 力成(6239) 世界(5347) 金像電(2368) 奇鋐(3017)
3.連續買超三日的股票：
和碩(4938) 英業達(2356) 長榮(2603) 中菲行(5609) 茂迪(6244)
聯合再生(3576) 晶豪科(3006) 鈺創(5351) 聯茂(6213) 驊訊(6237)
4.連續買超二日的股票：
統一超(2912) 統一(1216) 家登(3680) 台揚(2314) 金居(8358)
亞昕(5213) 日盛金(5820) 華航(2610) 友訊(2332) 中美晶(5483)
嘉晶(3016) 原相(3227) 南亞科(2408) 伍豐(8076) 精材(3374)
力旺(3529) 光罩(2338) 華通(2313) 宣德(5457) 一詮(2486)
九豪(6127) 致振(3466) 力致(3483) 台半(5425)
5.轉賣為買的股票：
宏碁(2353) 潤泰全(2915) 東捷(8064) 亞泥(1102) 晶宏(3141)
友達(2409) 群創(3481) 誠美材(4960) 鈊象(3293) 上詮(3363)
正德(2641) 光頡(3624) 大國鋼(8415) 漢磊(3707) 創惟(6104)
彩晶(6116) 遠東銀(2845) 精英(2331) 凌陽(2401) 精華(1565)
裕隆(2201) 同致(3552) 百和(9938) 聯強(2347) 橘子(6180)
中華化(1727) 力鵬(1447) 陽明(2609) 新興(2605) 萬海(2615)
榮運(2607) 東森(2614) 台航(2617) 聚亨(2022) 景碩(3189)
太子(2511) 農林(2913) 智原(3035) 創意(3443) 威剛(3260)
欣銓(3264) 矽統(2363) 南帝(2108) 昇達科(3491) 文曄(3036)
同欣電(6271) 華東(8110) 精成科(6191) 敬鵬(2355) 富喬(1815)
中探針(6217) 信音(6126) 海韻電(6203) 康舒(6282) 均豪(5443)
錦明(3230) 光磊(2340) 久元(6261) 中環(2323) 先進光(3362)
國巨(2327) 立敦(6175) 萬潤(6187) 佳邦(6284) 蜜望實(8043)
鴻準(2354) 雙鴻(3324) 加高(8182) 強茂(2481) 朋程(8255)
普誠(6129) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547)
春源(2010) 海光(2038) 富采(3714)
6.買超前20名：
金融股：
遠東銀(2845) 華南金(2880) 兆豐金(2886)
電子股：
友達(2409) 宏碁(2353) 彩晶(6116) 廣達(2382) 聯合再生(3576)
金像電(2368) 精英(2331) 誠美材(4960) 奇鋐(3017)
傳產股：
陽明(2609) 長榮(2603) 萬海(2615) 亞泥(1102) 潤泰新(9945)
華航(2610) 統一(1216) 裕隆(2201)
(時報資訊)