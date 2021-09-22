【時報-台北電】台指期上週五(9月17日)上漲47點至17294點。價差方面，台指期轉為正價差17.21點，電子期轉為正價差0.5點，金融期轉為正價差4.43點。現貨部分，三大法人買超33.41億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少331口至-8149口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1384口至-16613口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1775口至-8016口。

上週四公布美國前週初領失業金人數小幅上升至33萬人，略高於市場預期和前值，而8月零售銷售月增0.7%，優於預期的-0.8%，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌0.18%，標普500下跌0.16%，那指上漲0.13%，費半上漲0.23%。台股上週五一度上漲逾百點至17408.71點，但尾盤受到富時指數調整生效影響，權值股賣壓湧現，台股最後一盤爆出大量，加權指數終場下跌0.01%，收17276.79點，月線失守。權值股來看，台積電最後一盤賣壓重，壓回平盤，收600元，聯電也在尾盤遭賣單調節，下跌0.91%，收65.5元。整體來看，因中秋連假效應，市場觀望氣氛濃厚，台股短線缺乏主流股領軍，預期加權指數恐呈現區間震盪。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04升至1.12。VIX指數下跌0.17至17.14。整體選擇權籌碼面有利多方上攻。(永豐期貨提供)

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