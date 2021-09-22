新加坡本土COVID-19案例不斷攀升，近期已有3天新增超過1000起本土案例。衛生部昨天深夜表示，新增1178人染疫，包括1038起社區病例；創下星國自去年疫情爆發以來第二高的單日確診人數。

衛生部表示，昨天新增1178人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），包括1038起社區案例、135起移工宿舍案例，以及5起境外移入。全國累計7萬9899人確診。

另外，衛生部指出，昨天新增3起死亡案例，年齡介於62至83歲，其中一名已完整接種疫苗。星國累計65人病故。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，8月中逐步鬆綁防疫措施。不過，放寬措施後，單日新增本土案例數不斷攀升，從8月底開始幾乎以每週倍增的速度增加，18日本土案例再度破千，創下去年4月底以來的新高。

星國去年因爆發移工宿舍大規模群聚感染，去年4月底曾連續4天單日新增確診數破千，其中絕大多數病例是住在外勞宿舍的移工。到目前為止，新加坡單日確診人數最高紀錄為去年4月20日新增1426人確診。

面對傳染力更強的Delta變異株，新加坡採取「與病毒共存」策略，關注重點為重症及收治於加護病房的人數。雖然每天確診人數不斷上升，當局至今未緊縮防疫措施，而是透過加強檢測、為60歲及以上的年長者等風險較高族群追加施打第3劑疫苗等措施來因應；同時也擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已接種的確診者能在家裡康復，以減輕醫院負擔。

衛生部表示，目前有1109名確診者住院，大多數情況良好、正在觀察中。其中有147名重症患者需要輸氧治療，另有17人情況危急、收治於加護病房；這些大多為60歲以上的年長者。

人口約570萬的新加坡去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，據衛生部統計，截至20日為止，星國82%人口完成接種，84%至少接種一劑。（編輯：陳政一）1100922

(時報資訊)