2002年我國加入世貿組織（WTO），當時擔任經濟部次長，後擔任部長，現為中石化董事長的陳瑞隆回憶表示，我國前後12年努力終於達成那一刻，前線每個人可說都是「非常激動」。不過面對我國入會20年，已經26歲的WTO，他則認為面臨三大困難，保護已不足。我必須積極尋求加入跨太平夥伴全面進步協定（CPTPP）區域組織。

WTO最近的一次重大成就，是在2017生效《貿易便捷化協定》，藉由簡化各國通關、邊境程序，為全球貿易成本大省14％成本。但是有點年紀的WTO，現在也面臨諸多改革壓力，尤其在美中貿易戰兩強相爭、疫情下各國興起保護主義，都讓人批評無法處理公平貿易問題。

陳瑞隆指出，在烏拉圭回合談判後，推出的杜哈回合遇到很大阻力，這主要有三大問題點。第一個是全世界貿易自由化程度，已經達到一個高峰，要進一步自由化升級自然有難度。

第二個是WTO會員國越來越多，現已到160幾個，由於採共識決，會員多，要達共識並不容易。第三個是各國經濟發展程度不同，對自由化目標追求也不同。例如已開發國家關心服務業開放、智財權、數位經濟，可是開發中國家則擔心農業自由化衝擊，談判因此很難達到一致意見。

也因此，許多東西既然在多邊貿易體系下難以推動，也促使近年來許多國家轉向追求雙邊或多邊區域貿易協定，如全世界就有100個自由貿易協定在運作。

對於入會將跨過20年的台灣，陳瑞隆認為，面對各種大小貿易協定產生，我國最倚賴的資通訊產業，由於已在WTO資訊科技協定（ITA）的保護下，受影響並不大。但其他傳統產業，要以世貿組織的最惠國、國民待遇原則保護已是不足。雖然大企業可做全球布局，可是中小企業卻沒有這個能力。

因此他呼籲，對於WTO的後續改革，我國必須保持密切觀察，適時參與。可是對於WTO外的CPTPP、RCEP等區域自由貿易協定，仍必須積極爭取加入。

(時報資訊)