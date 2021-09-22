政府數據揭露台灣房價漲幅驚人，時代力量立委邱顯智表示，短期而言，可採選擇性信用管制、提高持有稅及移轉稅來抑制投機需求。對於「囤房稅」效果，在北市副市長任內率先推出囤房稅的張金鶚強調，要緩解房價須多管齊下，不能只單一解方，但實證研究，囤房稅絕對有助益。

立法院新會期開議，邱顯智嘗試推動「囤房稅」修法。他表示，在賣方市場前提下，房地合一稅極可能造成轉嫁；同時，在沒有囤房稅時，所有權人可能因此延長囤房期以規避房地合一稅，因此囤房稅應儘速上路，迫使空屋釋出。

邱顯智也表示，長期而言，需健全不動產相關稅制、均衡區域發展；而實價登錄2.0依舊沒有揭露異於市場正常交易價格的篩選標準，公設標示也不夠清楚，包括車位價格及權狀面積是否包含車位，這都有待精進。

針對囤房稅，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，張金鶚當北市副市長時就曾操作過，但台灣稅基太低，這雖會讓持有人感到壓力，但不會因此出售、賤賣房產。例如，大安區40年舊公寓1年房屋稅約1萬，即便漲到3萬，難道屋主會因為多繳2萬就賣掉3千萬的房子嗎？

徐佳馨說，實施囤房稅也將面臨一大問題，就是還沒讓屋主先低價售屋，就先把稅金轉嫁給租客，「期待跟結果變兩碼事」。

但張金鶚表示，北市自2014年實施後，北市房價明顯從「蛋黃區」先下跌，一路往蛋白、蛋殼擴散，代表政策有效；事後經學術實證研究，也再次確認囤房稅效果，「說沒效的人，只是為了不願意做而講出的冠冕堂皇理由」。

對於市場質疑稅基過低，即便徵收囤房稅也沒用，張金鶚說，稅基確實太低，但以當年北市經驗來看，持有第4戶以上課徵2.4%稅率，第6戶以上3.6%，這樣的條件在北市只有2%符合，「聽起來很少對不對，但當時第一個跳出來罵的人就是金控公司董事長，建商也接二連三跳出來，所以有錢人不怕囤房稅嗎？不是這樣吧。」

(時報資訊)