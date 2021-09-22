台灣加入WTO將屆滿20年，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，台灣以出口為導向，加入WTO對整體產業經濟發展「利大於弊」，尤其近年來新冠疫情全球蔓延，造成貿易混亂、供應鏈重組加速，台灣透過組織，至少能掌握即時資訊，更重要是參與討論，有表達意見的發言權，在疫情波及產業的關鍵時刻更顯重要。

台灣出口占GDP比重逾6成；李淳表示，出口貿易占比重，不僅對「關稅」特別敏感，更是產業競爭力的核心，尤其高價值的半導體、電子資通訊是銷往全世界、且占有一席之地，若少了加入WTO享有的零關稅，對台貿易衝擊可想而知。

資策會MIC產業情報研究所資深總監陳子昂分析，台灣近10年來「出口」為經濟成長率最重要的引擎，出口半導體、電子零組件等非最終產品，進而逃過美國上一波的關稅制裁，搶攻全球市場也有進一步的成果；不過，陳子昂警示，科技產品代工毛利率偏低，加上大陸紅色供應鏈崛起，台灣未來一定要「轉型」。

根據財政部統計，近20年來台灣對中國大陸、香港的出口比重愈來愈高，依賴日益加深，從趨勢圖來看，近年來比重不僅已經突破4成，2020年的比重甚至達到43.9％，刷新歷史紀錄。

立委曾銘宗則表示，過去外界總是批評台灣過度依賴大陸，「不應該把雞蛋放在同一個籃子裡」，但是近5年來，對中國大陸的依存度卻一路飆升。

台經院研究員邱達生表示，台灣確實也面臨中國大陸規模經濟、紅色供應鏈的競爭壓力，唯有將研究中心設於台灣、精進核心技術等，才能夠與之競爭。

(時報資訊)