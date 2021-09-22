過去10年國人購屋壓力有多龐大？根據主計總處調查，2010年至2020年全國平均每戶可支配所得增幅21.3%；內政部統計則顯示，同期間，全國不分建物房價增幅42.7%，代表房價漲幅比所得高出1倍；若鎖定6都，數據更驚人，這些年來六都每戶可支配所得增加22.4%，但房價漲幅達76.7%，房價漲幅比所得高出2.4倍，代表國人購屋壓力，呈現倍數成長。

全國房貸負擔率為36.54%

內政部在今年6月公布最新房價負擔能力指標，以家戶可支配所得的中位數，除以住宅價格貸款月攤還額的中位數，得出全國房貸負擔率為36.54%，其中台北市為62.17%。內政部解釋，對比去年同季，六都變動率均在1%以內，「尚稱穩定」。

主計總處調查，2010年全國平均每戶可支配所得為88萬9353元，2020年為107萬9648元，增幅21.3%。由「內政部不動產資訊交易平台」資料發現，2010年至2020年，全國不分建物類別的平均總價從807.8萬，上漲至1152.8萬，漲幅42.7%；其中主力產品電梯大樓平均總價從883.7萬，上漲至1266.4萬，漲幅43.3%。換言之，過去11年，全國家戶可支配所得增加約2成1，但仍追不上房價漲了至少4成2。

北市房價至少漲了4成5

若以人口達401萬、全國最多的新北市來看，同期間，新北每戶可支配所得從89萬3859元提升至113萬4884元，增幅26.9%。但不分建物類別的平均總價從735.8萬，上漲至1296.3萬，漲幅76.1%；其中電梯大樓平均總價從797.8萬，上漲至1471.5萬，漲幅84.4%。換言之，過去11年，家戶可支配所得增加約2成7，追不上房價漲幅7成6。

更驚人的是台北市房價，2010至2020年間，台北市每戶可支配所得從129萬8640元，提升142萬2856元，增幅9.5%。儘管可支配所得全國最高，但北市不分建物類別的平均總價從1507.7萬，上漲至2195.5萬，漲幅45.6%；其中電梯大樓平均總價從1811.4萬，上漲至2856.8萬，漲幅57.7%。換言之，過去11年，北市家戶可支配所得增加不到1成，但房價至少漲了4成5，房價成長是可支配所得成長的4.8倍。

至於其他四都，平均每戶可支配所得增幅，最高是台中市的29.7%，最低是高雄的18.9%。但以不分建物類別平均總價漲幅來看，台中上漲96.1%，高雄51.4%；電梯大樓平均總價漲幅部分，台中上漲163.5%，高雄90.8%。

若以六都總體來看，六都平均每戶可支配所得增幅為22.4%。而不分建物類別平均總價漲幅為76.7%，電梯大樓平均總價的漲幅為108.3%，印證薪水趕不上房價的事實。

(時報資訊)