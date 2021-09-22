數位五倍券今日開綁，發卡銀行、電子票證及行動支付業者優惠喊得震天價響，「五倍變十倍」琅琅上口，不過若仔細觀察，這些優惠多附加早鳥、新戶及抽獎等相關限制，並不是綁定後就無腦拿，要小心空包彈。

一般來說，紙本券因為好辨識，優惠多來自於商家，相對多元且選擇更多，數位綁定只有你跟銀行（或支付業者）知道，所以優惠就是由業者提供，端多少牛肉就是多少，很難有再加碼空間，也很難享受到商家優惠。

為鼓勵民眾綁定數位，各業者今年都用力喊加碼，也將「變十倍」當主軸，但絕不是綁數位後，直接多5000元可花，除回饋基本盤，還要加上新戶禮、早鳥案（有名額限制）及抽獎，東湊西湊才有的。

以國泰世華為例，雖標榜享3000元大禮包，但要在指定3C、購物、健身、旅遊等通路消費才有，且相關優惠將以數位票券形式匯入卡友國泰優惠APP，所以並不是如想像地，綁定數位後就多3000元可花，甚至可能撲空。

台北富邦今年強調不用抽獎、不設任何新舊戶和使用限制，不限卡別通通有獎，但仍要動作夠快搶到早鳥綁定，前2萬名才有500元，後8萬名打對折至250元，再來就沒有了，沒在第一時間綁定，優惠同樣看得到、吃不到。

行動支付同樣如此，以icash Pay為例，雖說標榜最高回饋11270點，但登錄回饋限5萬名、消費5％加碼回饋也限5萬名、7-ELEVEN消費5％加碼回饋也限5萬名，早鳥登錄則是「有機會」抽到1萬點，諸多設限還要賭運氣。

至於電子票證，如一卡通雖喊出「花5000最高領6800」，但多給的這1800元，其中1000元是配合高雄市政府的高雄券，等於得在高雄市實體店家消費；另300元限制使用王道銀行一卡通簽帳金融卡綁定，也遭批沒誠意。

(時報資訊)