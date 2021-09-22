2021年即將走入最後一個季度，回顧今年投資市場最火紅的關鍵字無非為：ESG，在ESG浪潮大行其道之下，次世代的ESG趨勢──低碳經濟（Low-Carbon Economy，簡稱LCE）現也趁勢崛起。聯邦投信表示，後疫情時代形成波動化的金融環境，也喚醒永續投資的新需求，結合「綠化」與「多元化」的資產配置，透過股票＋債券＋子基金或ETF的多重資產組合，不僅展現追漲抗跌的能力，報酬表現攻守兼具，為投資人帶來兼顧「公益」與「收益」的低碳投資目標。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，永續投資當道，聯邦企業集團積極落實ESG趨勢，繼近期集團旗下聯邦銀行與太陽能綠電品牌廠攜手發行具有環保材質及虛擬卡技術的「綠卡」信用卡後，推廣綠色永續理念儼然已成為集團最重要的使命；隨著理念的延續，聯邦投信為提供投資人有效的投資解決方案，透過股債資產配置、採用ESG評級與碳排指標等嚴格審查標準以及精準投組建構，打造實實在在的「愛地球」產品。

聯邦投信指出，自從ESG基金「禁漂綠」監理規範出爐後，聯邦投信完善符合8大資訊揭露事項審查監理原則，順利推出「聯邦低碳目標多重資產基金」並已正式獲准募集，由彰化商業銀行擔任基金保管機構，聯邦商業銀行及陽信商業銀行皆為基金銷售機構。

聯邦投信投資長郭明玉表示，近年美國與歐盟的綠色復甦計畫、市場永續投資需求以及低融資成本等利多因素，不斷促使企業積極搭上綠色金融順風車，根據Bloomberg資料顯示，2020年全球綠色、可持續發展債券與貸款規模達到7,672億美元，預估在趨勢發展下，2021年該同類資產發行規模年增長幅度估可達三成以上，預期上看1兆美元。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱認為，綠色經濟持續發展，其中的「低碳趨勢」也擁有四大商機：第一、各國傾力投入轉型政策，包含歐盟斥資上百億歐元於綠色數位轉型，美國、中國、南韓等國家也耗資數億元在能源轉型上；第二、碳權交易的興起，根據世界銀行《2021年碳價趨勢報告》指出，2020年全球碳價收入達530億美元，年增80億美元，其碳價收入主要貢獻源於歐盟碳交易價格的漲幅，且逾半數收入將用於環境保護計畫。第三、2021年太陽光電、風力發電及儲能市場產值可望成長至2,461億美元，顯示綠能產業潛在商機大；第四、因歐洲車輛的柴油標準、全球船艦的硫排放量上限更嚴格，推動綠電運輸的盛行，促進永續物流、智慧倉庫應用。

聯邦投信指出，聯邦低碳目標多重資產基金廣納多元收益來源，包含流動性佳的大型股、爆發性成長的中小型股、低波動且多為投資等級信評的綠色及可持續發展債券。

(時報資訊)