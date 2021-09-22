新光投信表示，台股逢景氣回升、企業獲利成長，加上評價合理，利基產業及族群、個股前景看俏，建議投資人選擇台股共同基金，透過基金投資團隊「主動選股」掌握潛在報酬，「靈活配置」平衡波動風險，現階段布局台股時機到，選擇「主動型台股基金」贏面大，搭配定期定額策略，更能以逸待勞、穩健致勝。

新光投信國內投資部主管暨新光創新、大三通基金經理人吳文同表示，目前科技產業雖遇長短料調整，電子股出現雜音，但在國內景氣回升下，資金輪動快速，電子股挾強勁獲利基本面及產業趨勢前景，預估長線趨勢仍大有可為，他看好IC上游、車用相關族群後市表現，電子股越上游越值得投資；至於傳產股前景，預估碳中和趨勢帶動下，受惠傳產族群可關注。

吳文同表示，現階段台股正值大箱型整理期，目前台股指數位置雖高，但本益比不高，評價面具優勢，加上新台幣維持強勢，外資回流帶動下、市場資金仍相當充沛，隨台灣總體經濟邁向復甦，預估2022年企業獲利上調方向不變，加上台股持續受惠全球5G、高速運算、電動車、AI等新科技需求擴張，全球科技產業結構大轉型，衍生的新趨勢、新商機均有利於台股。

雖然近期國際市場變數多，包括疫情及QE退場等，影響投資人信心，吳文同認為，市場對QE逐步退場，升息預期提早已定調，有待投資人待美國FOMC會議將縮減QE政策定調後，台股有望回歸基本面，進入第四季後，年底旺季效應，搭配資金動能，每年底到隔年初，往往台股上漲機率高，未來台股後續仍期。

(時報資訊)