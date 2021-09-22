印度經濟持續回溫，且疫情取得控制，新增確診數持續觸底，及政策利多加持下，近期Sensex指數屢創新高，近一個月及近三個月漲幅分別近9.26％、11.58％，居全球主要股市之冠，連帶印度股票基金表現水漲船高，近三月前十強績效都在一成以上，績效表現續亮眼可期。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度疫情明顯降溫，預料管制措施將持續寬鬆，景氣復甦態勢延續可期，最新一季企業財報整體獲利大增101％，營運可望持續好轉，同時市場預期今明年MSCI印度股市EPS成長率將高於20％，接近金融海嘯前後榮景。

政策面8月初印度央行利率維持不變，更承諾加碼紓困措施提振市場信心，由於政策穩定性一向高，相對有利帶動經濟及股市表現。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，印度疫情連續11周放緩，疫苗接種規模持續擴大，印度央行並認為第二波疫情對金融系統穩定性的衝擊，低於原本的預期，分析師估計今年經濟有望實現穩定復甦，GDP成長率預估仍將達10％以上，明顯領先全球及其他新興市場。加上石油收入及稅收增加，第二季稅收年增長86％，有利進一步發展各項建設，吸引國際資金流入。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，隨疫苗接種進展加速，及受壓抑的消費釋放支撐成長動能，印度經濟活動第三季起逐步正常化，政策致力推動製造業與基礎建設，有利經濟結構持續成長，全球成長也帶來助力，預期將朝向周期性復甦前進。

林光佑認為，今年來內外資同步買超印度股市，顯示內外資對印度股市相對樂觀看待，整體上有利印度股市表現續航。產業方面建議持續關注科技、金融、原物料等族群表現，且隨需求旺季來臨，內需相關族群表現也可多加留意。

(時報資訊)