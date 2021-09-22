今年全球仍受疫情影響，但股市表現卻令人驚艷，除台股創新高外，印度、美股四大指數、德國、加拿大、越南等共15個股市皆曾創新高，激勵海外基金績效長紅，整體上亞股的印度、東協表現相對佳，在企業獲利獲得修復下，風險性資產續航下，後市可多留意，有利定期定額布局，掌握長期投資契機。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，印度股市因基本面改善、政策加持，7月製造業PMI從大幅攀升至55.3，創三個月以來最快增速，意味去年及5月疫情高峰期相較，印度經濟活動迅速回溫，復甦力道強勁。

今年印度股市受資金追捧上漲21.99％，且流動性充裕、央行決策穩健，疫情受控、企業財報漸入佳境，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，印度從去年4月谷底以來，外資大舉買超下漸獲資金認同，今年以來累計買超居新興市場最高，且資金寬鬆與政策支持，經濟可望逐步好轉。第二季企業財報大幅成長，確立獲利復甦方向，印度股市具長期高成長投資價值，建議以大型股為核心，及爆發力強中小型股、跌深業績能見度高景氣循環股。

日盛亞洲機會基金研究團隊指出，南韓、馬來西亞及越南疫情持續升溫，亞股持續震盪，但疫苗接種率提升下，印尼8月見趨緩，貨幣政策持續寬鬆至明年，經濟成長獲支持，8月製造業PMI回升至43.7，財政政策加碼經濟復甦計畫，增添基本面動能。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，東協未來投資機會，將來自個別國家總經展望及產業契機，看好越南、新加坡，產業聚焦通訊、科技。整體而言，東協國家在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，有助支撐東協股市後續表現。

(時報資訊)