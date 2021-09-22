變種病毒疫情成為全球關注焦點，疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求不減，及解藥與疫苗，製藥、生技等全球防疫產業，仍將是投資焦點，從中挖掘生技投資機會，投信建議首選生技相關ETF，即全球防疫概念股標的，追蹤NBI指數，成分股以知名全球防疫概念股為主。

群益投信指出，全球防疫概念股可觀察涵蓋NASDAQ生物科技與醫藥類股股票的那斯達克生技指數（NBI），美國為生技醫療相關產業的領頭羊，除具備產業競爭力外，更擁有題材多樣化特色。進一步觀察生技醫療相關產業的領頭羊都在NBI生技指數成分股中，具備產業競爭優勢，不僅指標企業多、營運動能強，且成交量較大及流動性較佳，為最具代表性指數。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，生技三大利基，一是人口老化需求推動產業增長；二是新藥研發給產業帶來成長動力，生物科技的發展為產業帶來增長機會；三是評價低估具成長空間，隨全球許多地區重新開放，研發臨床試驗及產品銷售，預期將有成長空間。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，人口老齡化、慢性病患不斷增加、醫療總花費持續上升、醫療系統日趨完善、醫藥行業資本加大，為健康醫療市場穩定增長驅動力。生技產業在老齡化及電子產品普及，醫療服務規模將快速增長，長期產業及投資潛力不變。

群益NBI生技ETF（00678）基金經理人林孟迪強調，生技醫療相關產業領頭羊都在NBI生技指數成分股中，全球政府撒幣連年買疫苗，龐大寡占商機獲利具想像空間。預估至2025年疫苗規模上看1,500億美元，剛性需求連同周邊藥物、檢測等醫療資源需求同步升溫，及大廠投入新冠流感二合一疫苗研發，相關廠商獲利具想像空間，未來商機更可期。

(時報資訊)