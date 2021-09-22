近期台股走勢跟著震盪，法人表示，台股基本面無虞，企業獲利也持續獲得上修，另外值得注意的是，從全球主要股市殖利率角度來看，台股高達2.81％的表現同樣名列前茅，配合企業獲利看升趨勢未變，預期明年台股整體殖利率將有成長空間，讓台股不僅具備高成長性，還強化了高殖利率雙優勢。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，台股雙高優勢帶動之下，不僅有利於吸引資金卡位布局，當市場震盪時，高股息率特性也能發揮抗震效果。統計顯示，台股殖利率在全球主要股市中排名第三，僅次於新加坡與英國，若是與亞股相較，台股殖利率更是高居第二，與同為科技出口導向的韓國股市1.36％殖利率相比，高出1.45個百分點。

廖炳焜強調，全球股市第四季向來是消費旺季，多頭占上風機率高，且台股在高殖利率與企業獲利高成長支持下，預期即使遇到行情震盪，一旦投資氣氛好轉，將能快速帶動台股指數揚升，並吸引資金買氣回籠。

整體來看，投信法人認為有鑑於年底前台股操作面難度較上半年高，建議電子傳產平衡布局，科技股不妨鎖定半導體與IC設計、Apple手機相關、5G伺服器、資料中心、高速傳輸，傳產則可以鋼鐵、傳產原物料、消費概念股、航運、東南亞疫情概念股等為持股重點。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，雖然全球經濟數據呈現穩定復甦、資金環境寬鬆，有利於全球股市盤勢緩步走揚，也有助於維繫台股樂觀的投資氣氛。

後續疫情控制情形及具體影響仍需觀察，加權指數研判仍位於區間盤整，權值股將由半導體為主軸表現相對強勢，傳產股暫無題材，中小型股當中產業成長趨勢明確者仍有行情可期待，選股難度上升但做多策略仍有利可圖，看好族群包括雲端伺服器相關、半導體族群包含晶圓代工、IC設計等，整體操作策略仍以選股不選市、看長不看短為主要概念，持股水位中性偏多。

(時報資訊)