美國利率決策會議召開在即，今年來讓投資人最擔心的議題即是聯準會何時要開始進行縮減購債或升息，從今年以來，聯準會召開的5次利率決策會議時間前後幾個交易日，美股不但呈現震盪加劇，期間表現全數走跌。根據元大投信統計，這五次利率會議召開前後期間跌幅介於0.12～3.49％不等，甚至曾有一單日跌幅達2.57％。

此次美聯準會利率決策會議時間剛好遇到台灣中秋四天假期，不少投資人擔心秋節後台股會變盤，日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，長假前夕觀望氣氛濃厚，指數量縮震盪整理，美國經濟數據好壞參半，市場等待9月21日、22日FOMC會議召開，美股延續震盪行情。

至於台股，預期台股在盤勢震盪整理後，部分族群仍有表現機會，目前相對看好半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、伺服器等電子股。

不少法人認為，聯準會縮減購債或升息等，這些偏空因素，從今年以來在市場上逐步反應，即使未來真的出現了，具有競爭力及成長性的產業股依然會持續冒出頭來。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，從過去幾年MSCI科技指數和MSCI世界指數表現來看即可發現，科技股指數長期表現顯著優於世界指數。

因此，法人認為，關鍵性科技產業將有能力挺過震盪走勢，然在秋節之前，有更多的投資人則先選擇「多元資產」或「多元投資」。

根據投信投顧公會統計發現，在主動式基金類型中，8月淨申購金額以跨國投資多重資產類型最多，高達約新台幣136億元。凱基投信表示，主要是因多重資產型基金具有多元分散的彈性投資策略，可隨情勢變動，適時掌握各類資產輪動收益。

(時報資訊)