統一黑馬基金成立以來報酬率 今年來台股主動基金績效特別耀眼，前三強基金不僅打敗大盤，甚至超越正向2倍槓桿的台灣50ETF，其中，統一黑馬基金是唯一打入頂級賽的一般股票型基金，也是國內少數既長青又績優的台股基金。

統一黑馬1994年11月就成立，26年來經過股市多空淬鍊，一直默默在幫投資人賺錢，累積報酬率已有1,748％，若基金成立就單筆投入，資產增長17倍。同期間同類型基金平均只有790％、台灣加權股價指數為182％，統一黑馬超額報酬相當可觀。

如果把統一黑馬基金當成存退休金的利器，每個月存1萬元定期定額分批投入，計算至今年8月底報酬率707％，投入321萬元本金，總資產滾成2,597萬元。

統一黑馬基金投資產業不設限，可依趨勢行情，電子、金融、傳產的配比由經理人進行最適化調整。投資策略為集中火力，挖掘最具業績成長性兼具獲利穩定性的40檔「黑馬股」，在控制適當風險下，追求最大報酬。

統一投信是成立近30年的本土基金公司，專注發展主動式股票基金，打出「台股基金專家」響亮名號後，觸角延伸至海外，大中華股票、亞洲區域股票、全球科技股票等類型都有突出成績。

在這種發展模式下，統一投信投研團隊實力持續壯大，建構起完整的跨國與跨產業研究運作模式。研究員平均資歷十年，基金經理人在金融市場年資平均有16年，台股基金操盤人甚至有長達20年經驗者，加上人員流動率低，團隊運作能保持穩定且合作默契佳。

在瞬息萬變的時代，不論中美對抗亂流或新冠疫情衝擊，帶動全球產業鏈大洗牌，都能從容應對，透過研判美中政策及產業大趨勢來「趨吉避凶」，由上而下進行主軸配置，再搭配基本面研究精選高成長個股，建構投資組合。

針對台股後市，統一投信台股樂觀看待第四季行情，全球景氣增長循環逐漸回到正常軌道，低基期效應消失後，各項經濟數據增速放緩，預期加權指數大箱型整理機率高，個股回歸基本面，需專注企業未來持續的獲利能力，看好電動車、AI與高速運算、雲端需求帶動的伺服器等，及受惠疫後復甦的傳產股。

(時報資訊)