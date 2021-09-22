近期變種病毒延燒且美股拉回，拖累台股位於高位震盪，目前本土疫情應仍受控，且疫苗覆蓋率提升，衝擊應不會像5月時嚴峻，台股站上季線並守穩月線，但量能急縮，投信建議，觀察後勢成交量能是否回溫，及產業前景和營收表現，因應指數震盪，布局台股基金可聚焦Q4電子旺季。

日盛上選基金研究團隊表示，8月製造業PMI上揚至62.1，已連續十個月在60以上，出口年增達26.9％、續創歷年單月新高，電子零組件與資通訊設備，受惠新興科技與數位轉型商機挹注，出口值雙創單月新高。且經濟基本面持續報佳音，即將進入第四季傳統美國消費旺季，企業拉貨將延續強勁動能，預期台股上市櫃公司獲利將再創新高，指數有機會逐步向上。

群益馬拉松基金經理人王耀龍分析，振興五倍券即將登場，預期發揮刺激經濟效果，且大陸金九銀十傳統旺季到來，對內需消費及紙箱等需求可期。加上美國基建、大陸碳中和及歐美重啟經濟帶動，台股傳產類股實質利多，有機會延續上半年強勢表現，至於第三代半導體在電動車需求暢旺下，也有表現機會，長期趨勢看好不變。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，隨全球股市回檔，台股重挫後重返相對高檔整理，因縮表議題發酵及量能萎縮，預料震盪整理格局為主，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳個股優先布局，以長期配息穩定標的為核心，以長線保護短線降低震盪風險。

日盛上選基金研究團隊強調，產業方面包括半導體、5G手機供應鏈、伺服器、車用電子、鋼鐵等產業可留意。其中供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主，但需求呈結構性改變，預估產能將一路吃緊到2022年。另傳產則看好第四季將進入需求旺季的鋼鐵。

(時報資訊)