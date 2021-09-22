市場向來有美股9月魔咒的說法，統計過去20年美股各月平均表現，9月呈現負報酬，確實相對波動，且預期聯準會（Fed）今年底前啟動縮減購債計畫，近期雜音頻繁，在多變環境中，採多元分散布局更能達到降波動、掌握輪動契機，多重資產相關基金成為近期市場寵兒。

投資專家表示，相較於一般股債平衡或高收益債為核心的平衡型商品，瀚亞多重收益優化組合基金投資策略採取「穩健資產抗波動、多重配置抓機會」兩大主軸，一方面拉高防禦性高品質債券，如投資等級債，達到下檔保護功效；另一方面藉由分散布局股票、高收益／新興債等風險性資產，甚至是趨勢型產業，抓住不同市場的成長動能。

該基金除2020年遭遇疫情干擾出現修正，自成立以來淨值一路走高，整體績效表現穩定，尤其是美元級別今年來績效達5％，近一年績效達11％，近二年績效近二成，尤其重視下檔防禦，具低波動度特色，適合納入資產配置核心部位。

根據SITCA統計，瀚亞多重收益優化組合基金近一年波動度6.2％，低於跨國投資平衡型基金同類型平均的8.61％，且近二年波動度9.15％，同樣低於同類型基金平均的12.18％。歸功於投資組合中，高品質債比重約四成，主要因持有M&G收益優化基金約28.4％、投資等級債約12.5％。

投資專家建議，面對寬鬆環境未變，風險性資產仍有超額報酬機會，該團隊持續高配全球型股票部位，適時分散風險；並看好高收益債於準升息環境下，受利率變動影響較小，及殖利率具吸引力，有助增加收益來源。

尤其瀚亞多重收益優化組合基金提供新台幣、美元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣等計價，並依不同幣別提供累積、月配及後收級別，投資人可完全依自身的需求做最適合的選擇。

(時報資訊)