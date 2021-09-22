大陸以及新興市場股市近期受到政策監管或新冠疫情擴散而震盪，投信法人認為，對市場前景仍保持正向的前提下，建議以可轉債的方式布局，特別是以多元資產納入，更能有效掌握投資機會。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭舉例，以近期受到監管壓力而下跌的大陸網路外賣平台美團為例，先前股價上漲階段，可轉債同樣跟著上漲，而股價在今年7月轉為下跌後，可轉債雖也跟著下跌，但跌幅逐漸縮小，主要原因就是可轉債價格已經跌到90～100元附近，也就是說可轉債價格已經逼近其債券價值。

蔡宛庭指出，以可轉債整體指數來看，也能發現可轉債指數歷史在上漲時的跟漲比例、往往會大於下跌時的跟跌比例，因此可轉債在需要同時考量報酬潛力與下檔風險管理的多元資產策略中，具備可平衡兩者的優勢，對於一些波動比較大的市場或是個股，儘管其長期成長潛力可能相當不錯，但是短期的震盪風險相對也較大，就很適合利用可轉債投資。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭指出，比較各類資產表現中，發現台灣特別股與台灣可轉債這兩類資產長期的年化波動度約在3.7％左右、波動度較低且穩健性較高，相較於台股加權指數年化波動度約14.7％，對於穩健型投資人來說，台灣特別股與台灣可轉債的搭配組合可作為台股之外，另一項新台幣資產的投資配置。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，下半年在攻擊型資產方面，建議挑選全球創新科技股、台股。在企業補庫存、財政擴張刺激、技術轉型升級等需求帶動下，AI人工智慧、雲端大數據、物聯網、電動車等科技產業，短中長期的業績爆發潛力大。

安本標準投信投資長彭炫通表示，疫情趨緩，企業獲利表現將帶來助力，不僅企業獲利略高於去年的預期值，近期數據更是比已經偏高的預期值表現更為亮眼。此外，目前的通膨水準尚未給本益比帶來風險，以及估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現的空間。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，多重資產基金優勢為長期穩定性高和收益來源廣。如果可以做好資產搭配，長期看來會比單一資產穩定性更高，波動度更低。

(時報資訊)