隨著全球經濟逐漸回到正軌，台灣出口可望持續受惠，也將支撐台股後續走勢，歷史經驗顯示，在第三季股市震盪時進場，持有至隔年通常會有不錯的報酬表現，其中金融、傳產類股的平均報酬更勝於大盤，看好投資人的需求，兆豐投信也於9月13日起募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，聚焦台灣優質金融、傳產類股，提供投資人參與台灣股市不同選擇。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，統計2000年以來至2021年第二季各個單季報酬，第三季通常台股表現相對清淡，台灣加權指數平均報酬為-2.36％（資料日期：2000年1月～2021年6月），若投資人在清淡時期逢低進場布局，持有至隔年第二季，從2000年以來平均獲取的報酬是四季中最高，其中非電子類股的表現為9.16％，明顯優於大盤的7.98％。

由於全球疫苗加速施打，加上各國政府持續加碼財政政策，整體而言，2021年全球經濟大幅度回彈已為市場共識，2022年經濟將可望回復到正常基期時的表現。台灣受惠於全球經濟復甦，出口強勁成長也支撐了台灣GDP表現

此外，台灣股市現金股利率在全球主要股市名列前茅，是外資看重的重要市場之一，2021年企業獲利更勝於去年，明年股利活水仍可期待。

在基本面加持及季節效應皆有利於金融、傳產類股表現下，建議可將金融、傳產類股納入投資組合。

兆豐台灣金傳精選股息基金主要配置在金融、傳產類股中具備領先地位及獲利穩健、能夠穩定發放股息的標的，也是台灣目前唯一聚焦在非電子股的台股基金，提供投資人參與台灣股市不同選擇。

(時報資訊)