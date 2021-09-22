近期華爾街投行紛紛對美股後市發出警示，甚至有分析師預測年底前美股有下跌一成的風險，尤其美股有「9月魔咒」，美股真的會崩盤嗎？法人表示，應留意三項變數。

大拇哥投顧研究團隊表示，S&P 500從1928年以來的歷史資料來看，美股「9月魔咒」近年持續發威，9月常是在一年之中表現最差的一個月，以2020年為例，全年度漲了18.4％，但在去年9月仍下跌4％。

大拇哥表示，投資美股值得關注的三項變數：第一、稅負問題─為了替高達3.5兆美元的預算法案尋找資金來源，美國當局勢必要向企業稅負下手。國際投行Goldman Sachs預測，如果公司稅的稅率定為25％，將使S&P 500指數的公司獲利減少5％。而9月13日民主黨所提出的稅改計畫版本，預計將公司稅稅率定在26.5％，料將更進一步削減來年企業獲利。

第二，美國新冠疫情─由於美國新冠疫情持續延燒，由於美國國內疫苗充足，故至今仍未施打疫苗者大多數為有特定宗教或政治信念，欲提升這些群體的疫苗接種率恐困難重重，加上秋冬將至，疫情是否會再度肆虐引發市場憂慮。

第三，通膨的預期─倘若接下來幾個月CPI又有上揚之勢，恐促使FED提前縮減購債、甚至拋出升息時程，進而使美股承壓。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，近期美股出現高檔震盪，S&P500指數暫時跌落至月線之下，不過在企業獲利的強力支持下，那斯達克、費城半導體指數仍維持在各天期均線之上，顯示多頭趨勢依然未變。據Factset預估，美股第三、第四季將維持兩成以上獲利年增率，2022年獲利預估將再成長近一成。

葉家榮指出，近期經濟數據喜憂參半，使得市場對於QE縮減等議題仍存疑慮，加上關鍵數據如CPI、零售銷售及消費者信心指數將陸續出爐，導致多頭追價買盤意願降低，目前市場預期9月正式縮減購債機率低，市場資金動能仍強勁，在美股多頭格局不變的前提下，建議採逢回布局、月季線分批買進策略。

大拇哥投顧研究團隊認為，美國看似有多項大環境利空事件不利於美股走勢，但大部分美國企業獲利持續成長，在企業基本面紮實下，最多可能只會造成指數修正，不至於造成股市崩盤。但仍建議投資人持續關注多空角力消息，為市場波動作好準備。

(時報資訊)