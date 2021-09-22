受惠伺服器訂單、車用等客戶需求強勁以及新產能陸續開出，銅箔基板廠聯茂（6213）8月合併營收達31.67億元，月增7.3％，年增60.57％，創歷史新高。法人看好2022年伺服器平台升級、5G基地台布建加速、高階車板材料出貨增溫等，有利於聯茂的營運。

外資、投信及自營商等三大法人近期均積極布局聯茂，外資17日買超聯茂1,622張，為連四日買超；投信17日買超1,069張，為連11日買超，持股升至3.22％。

法人積極布局下，推升聯茂17日股價上漲8.5元，漲幅5.61％，收在160元，一周上漲21.5元，漲幅達15.52％。

5G基地台進入拉貨期，營運動能可期，若大陸5G基地台拉貨強度轉強下，不排除營運有機會再上修。由於聯茂高速材料出貨占比再提升，加上2023年布局載板材料萌芽開花，市場對聯茂具有相當大的期待。

聯茂擴增產能部分，江西廠二期可擴充120萬張，預計2022年第二季、第三季各開出30萬張，剩餘60萬張產能開出時程，將隨著訂單情況進行調配。

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(時報資訊)

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